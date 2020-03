Une vingtaine de night shops bruxellois contrôlés: tous étaient en infraction... sauf un

Les douanes et les polices locales de Bruxelles-Midi et Bruxelles-Ouest ont récemment contrôlé 21 night shops situés dans les communes d'Anderlecht et de Molenbeek. Tous, à l'exception d'un magasin (et un autre qui était fermé), étaient en infraction, a-t-on appris vendredi dans un communiqué.



Les résultats de cette opération intitulée "Liquid Night", et qui visait particulièrement d'éventuelles fraudes concernant l'alcool, le tabac, le tabac à shisha et les boissons non alcoolisées, vont maintenant être analysés et donneront lieu à des enquêtes plus approfondies, annoncent les douanes. Les infraction constatées étaient notamment liées à des boissons non alcoolisées qui provenaient de l'étranger (France, Pologne, Danemark...) sans que les accises et la TVA n'aient été acquittées en Belgique. Les douaniers ont également constaté l'absence de signes fiscaux belges sur les tabacs. Des saisies ont, en outre, été pratiquées dans de nombreux magasins. "Par cette action, les douanes veulent faire savoir aux fraudeurs potentiels qu'en plus des contrôles ciblés et ponctuels, des actions importantes sont possibles à tout moment. La douane est présente 24 heures sur 24 dans tout le pays et lutte entre autres contre la fraude aux accises. L'impunité ne peut être tolérée, c'est pourquoi les douanes intensifient leurs efforts la nuit partout dans le pays", explique-t-on encore.