Vous voulez suivre la qualité de l'air en temps réel à Bruxelles? Une nouvelle application vous alerte en cas de pic de pollution

Une nouvelle application permet de se tenir informé de la qualité de l'air en temps réel et d'être averti en cas de pic de pollution ou d'activation du "Plan fortes chaleurs et pic d'ozone" dans la capitale, indique jeudi le cabinet de la ministre bruxelloise de l'Environnement, Céline Fremault.

L'application "Brussels Air", qui utilise les données enregistrées par le réseau de stations de mesure de la Région bruxelloise, complète, avec les alertes SMS, le dispositif mis en place en 2016 par la Région pour avertir les citoyens en cas de pic de pollution.

"Cette application 'Brussels Air' est un outil important en termes d'information et de sensibilisation des Bruxellois. En parfaite connaissance de cause, ils pourront alors privilégier les modes alternatifs de déplacement ou renoncer à faire certains efforts physiques en cas de pic de pollution", indique le cabinet de Mme Fremault. Certains polluants de l'air - qui proviennent essentiellement du trafic automobile et du chauffage urbain - sont particulièrement nocifs pour la santé. Il s'agit notamment des particules en suspension PM10 et PM2.5, du dioxyde d'azote (NO2), du noir de carbone ou de l'ozone qui peuvent provoquer des maladies cardiovasculaires, respiratoires ou encore des cancers.

Chaque année, la pollution atmosphérique est responsable de près de 12.000 décès prématurés en Belgique, selon les chiffres de l'Agence européenne de l'Environnement.