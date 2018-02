À la Côte belge, l'écume est gelée (photos)

Ô paysage figé! Un petit détour par Coxyde nous montre que l'écume est gelée par endroits ce matin, comme figée dans des vagues. Si vous vous demandez quel temps fait-il à la mer? Et bien sachez que le soleil est de sortie mais que les températures sont aussi froides que dans le centre du pays, où il fait -1 et -2 degrés. Ces belles photos nous ont été envoyées par Geoffrey via notre bouton orange Alertez-nous.

Dans certains endroits moins profonds, l'eau et la glace s'entremêlent, comme en témoignent ces clichés.