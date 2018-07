Invasion de moustiques: une commune flamande déclenche le plan d'urgence

La phase communale du plan d'urgence a été déclenchée samedi matin à Wichelen, commune de Flandre orientale qui doit faire face à une invasion de petits moustiques dont les piqures sont irritantes. Désormais, la protection civile va pouvoir intervenir pour faire "couler davantage d'eau sur la zone inondable" pour tenter de rincer le biotope favorable à la ponte qui a été créé par la sécheresse des derniers jours, indique le bourgmestre Kenneth Taylor. Depuis la semaine dernière, Wichelen est envahie par les moustiques, particulièrement la zone "Kalkense Meersen-Donkmeer et les zones habitées environnantes", selon les autorités communales. "A cause de la sécheresse prolongée des derniers jours, le domaine naturel a vu beaucoup de vase asséchée se retrouver à nu, et c'est le biotope idéal pour la ponte des oeufs de ces moustiques".

Vendredi, il a été décidé d'approfondir la baie de la Scheldedijk à hauteur de la zone Wijmeers 2. "Davantage d'eau pourra ainsi passer, et une grande part des larves et des oeufs sera emportée. En déclenchant la phase communale du plan d'urgence, on peut faire appel à la protection civile pour pomper davantage d'eau. Différents experts cherchent une solution pour garder sous contrôle les moustiques", précise le bourgmestre.