La vaccination porte ses fruits: pas de décès Covid-19 dans les maisons de repos en Flandre la dernière semaine

Les maisons repos en Flandre n'ont pas déploré de décès liés au nouveau coronavirus certains jours de la semaine passée, grâce à la vaccination, chose qui n'avait plus été constatée depuis des mois, rapportent vendredi Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen et De Standaard.



"Le mercredi 24 février et le dimanche 28 février, aucun décès lié au Covid-19 n'a été enregistré dans les maisons de repos flamandes", affirme Joris Moonens, le porte-parole de l'agence flamande pour les soins et la santé (Agentschap Zorg en Gezondheid, NDLR).

Le nombre de décès quotidiens liés à la pandémie dans toutes les maisons de repos du pays a reculé d'en moyenne 10,3 par jour à à peine 2,9 la semaine passée. Les décès dans ces résidences représentent désormais 21% de toutes les victimes mortelles du Covid-19 alors que fin décembre cette proportion était de 70%.