"On demande juste un camion pour aider les gens sans chauffage": un fournisseur de mazout carolo inquiet face à une situation "exceptionnelle"

Fournisseur de mazout depuis 25 ans dans la région de Charleroi, Emiliano (prénom d'emprunt) s'est retrouvé dans une situation inédite. Depuis jeudi dernier, il ne parvient plus à obtenir de mazout dans le dépôt pétrolier Total à Feluy.

"Aujourd’hui, on ne sait pas avoir de produit à Feluy et on est bloqué depuis jeudi sans un litre de gazoil, ni en diesel, ni en mazout ordinaire. A Wandre, c’est pareil. Sur Liège, ils n’ont plus rien. A Gand, ils ont très peu", s'inquiète-t-il.

Emiliano, qui a contacté notre rédaction via le bouton orange Alertez-nous, dit vouloir dépanner des clients "qui sont sans chauffage". "Le prix était très élevé. Les gens n’ont pas commandé et le froid est arrivé. Cela concerne 5% de mes clients, mais on se retrouve avec plus de 200 demandes auxquelles on ne sait pas faire face. Impossible de pouvoir en avoir."

Le fournisseur de mazout ajoute n'avoir jamais connu un cas de figure pareil. "On a connu des cas de figure où on ne pouvait pas charger le week-end car il y avait un approvisionnement qui devait se faire. Mais comme aujourd’hui, nous n’avons jamais connu ça. On est informé de rien. On ne sait pas pourquoi on ne peut pas charger. On s’est rendu vendredi et ce lundi sur place avec deux camions chaque jour. C’est impossible, on ne peut pas charger."

Olivier Neirynck, porte-parole de la Fédération belge des négociants en Combustibles et Carburants, confirme qu'un problème logistique est survenu la semaine dernière au sein de la raffinerie à Anvers (En Belgique, l’industrie du pétrole et du mazout y est concentrée). "Selon nos informations, ce problème logistique est en passe d’être totalement résolu ce lundi. Les petits soucis d’approvisionnement qu’il y a pu y avoir ce week-end et aujourd’hui devraient être résolus dans les plus brefs délais. Il n’y a pas lieu de paniquer pour obtenir du produit de chauffage dans les prochaines heures et les prochains jours", assure-t-il.

Olivier Neirynck affirme également que la situation a été "assez tendue" car les températures extérieures étaient extrêmement froides. "Et la demande était plus que soutenue. Cela a posé des problèmes qui sont en passe d’être résolus complètement. C’est exceptionnel. C’est un one-shot qui ne se présente jamais. A tout problème, il y a toujours une solution. Elle a été trouvée et la suite de l’hiver se passera de manière tout à fait sereine", conclut-il.