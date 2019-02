A Gouy-lez-Piéton, les habitants doivent faire un détour de 8 km pour contourner le pont fermé: "Je ne vais pas marcher 3h pour aller à la gare!" (vidéo)

La fermeture en urgence de plusieurs ponts en Wallonie pose des problèmes aux habitants, particulièrement à Gouy-lez-Piéton. Dans cette entité, le pont relie deux côtés de la ville. Certains riverains vont devoir faire un détour de plus de 7 km pour le contourner.

Pour se rendre à la gare ou au centre-ville, le pont situé à Gouy-lez-piéton était très pratique. Fernand et Jean, deux habitants de "la rive gauche", l'utilisaient tous les jours. Mais ils viennent d'apprendre que ce pont est désormais fermé en raison d'un manque de stabilité. Et il le restera durant les trois prochaines années, tout comme deux autres ponts en Wallonie. "Maintenant, on doit faire un détour de 8 km", dit l'un d'eux. "C'est problématique pour tout le monde", dit un autre.

Les habitants se plaignent surtout d'avoir été mis devant le fait accompli. Pas de communication de la part de la commune au sujet de la fermeture du pont, ou très peu. "La bourgmestre l'a juste annoncée sur Facebook", assure un habitant.

"La gare est juste en face on ne peut pas y aller. On doit passer par l'autre ville à pied. Je ne vais pas marcher pendant trois heures pour aller à Gouy-lez-Piéton, ce n'est pas possible", se plaint une autre riveraine.

Les autorités communales comprennent la colère des habitants. "Le pont on sait qu'il est très vieux, on a déjà eu des réunions avec le Service Public Wallonie à ce sujet, dit Krystel Stassin, responsable du service travaux de la commune de Courcelles. Le SPW nous avait promis, entre guillemets, d'avoir un pont provisoire à côté de celui-ci et on ne l'a pas".

Une réunion est prévue demain matin entre la commune et le SPW. Un but: trouver rapidement une alternative pour les piétons.