Cannabis, cocaïne, des milliers d'euros: une grosse opération de police permet plusieurs arrestation dans la zone Anderlues-Binche

La zone de police Anderlues-Binche a procédé le 27 avril de 13h30 à 23h à une opération de contrôles dans le cadre de la lutte contre la délinquance urbaine. L'opération visait principalement le trafic de stupéfiants, les nuisances en tous genres et les vols qualifiés en habitations, ont indiqué mardi les autorités binchoises.

Une trentaine de policiers provenant de tous les services opérationnels de la zone ainsi qu'un maître-chien "stupéfiants" de la police fédérale ont été mobilisés vendredi dans le cadre d'une vaste opération de la zone de police Anderlues-Binche contre la délinquance urbaine. L'opération a permis aux policiers d'intercepter, notamment, un dealer et deux acheteurs en flagrant délit de vente de stupéfiants à la rue Joseph Wauters à Anderlues. Les individus ont été présentés au juge d'instruction qui a délivré un mandat d'arrêt. Les policiers ont par ailleurs saisi une somme de 7.000 euros, 30 grammes de cannabis et quelques grammes de cocaïne.





Une personne faisant l'objet d'une ordonnance de capture a été interceptée et écrouée



Les forces de l'ordre ont également intercepté une personne faisant l'objet d'une ordonnance de capture et qui a été écrouée à la prison de Jamioulx. Un mandat de perquisition a par ailleurs été exécuté à Péronnes-lez-Binche et a débouché sur la saisie de 260 grammes d'herbe de cannabis et de 290 euros, d'un véhicule utilisé par le dealer, de quatre GSM et d'une balance de précision. Ce dossier a été mis à l'instruction. L'enquête se poursuit.