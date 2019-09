Début d'incendie dans une habitation de Lessines: la surchauffe d'un frigo couvert de cartons probablement en cause

Un incendie s'est déclaré vendredi matin dans une maison d'Ollignies (Lessines). Cinq adultes et un bébé ont été victimes d'un début d'intoxication et hospitalisés à Ath.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés peu avant 05h00 qu'un incendie s'était déclaré dans une maison unifamiliale située de la rue des Combattants à Ollignies. Venant des casernes de Lessines et d'Ath, un SMUR, deux ambulances, deux autopompes, un camion-échelle et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur les lieux.

"Le feu avait pris à l'arrière du bâtiment dans une véranda qui servait de zone de stockage d'un tas d'objets. Il y avait notamment des frigos et des cartons. La véranda a été détruite par le feu. La maison est partiellement habitable. C'est probablement la surchauffe d'un frigo, qui était couvert de cartons, qui est à l'origine de l'incendie", explique le lieutenant Eric Stasik qui a dirigé l'intervention.

Les occupants de la maison, trois femmes, deux hommes et un bébé de moins d'un an ont été légèrement intoxiqués et admis pour un contrôle CO au centre hospitalier Epicura d'Ath.