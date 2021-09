Dramatique accident à Marcinelle: une personne âgée de 46 ans a perdu la vie

Une personne a perdu la vie mardi en fin de journée à la suite d'un accident de la route impliquant un seul véhicule rue André Vésale à Marcinelle (Charleroi, province de Hainaut), ont indiqué les pompiers confirmant une information de plusieurs médias. Le véhicule a terminé sa course dans un garage.



L'accident s'est produit mardi en fin de journée non loin de la sortie du R3 "Marcinelle-Est". Pour une raison inconnue, un véhicule a quitté la route avant de terminer sa course dans le garage d'une habitation. Une personne âgée de 46 ans a perdu la vie à la suite de l'accident. Une seconde personne a été blessée et prise en charge en milieu hospitalier.