Un homme arrêté pour extorsion, escroquerie et vols à Hensies: il attendrissait ses victimes en évoquant ses proches malades

La police des Hauts-Pays a mis la main, le 11 octobre, sur un individu de Hensies (Hainaut) qui escroquait depuis plusieurs semaines les habitants de sa commune, utilisant des motifs mensongers pour leur soutirer de l'argent. L'individu se présentait auprès de personnes vulnérables, prétextant des motifs fallacieux pour leur réclamer de l'argent.



L'individu invoquait sa maman malade ou son fils hospitalisé pour tenter d'attendrir ses victimes et faisait également preuve de menaces ou violences envers ces dernières. Bien connu des services de police et des autorités judiciaires, l'individu a été présenté à un magistrat instructeur de Mons qui l'a inculpé pour les faits reprochés et l'a placé sous mandat d'arrêt.