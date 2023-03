58 ans, est-ce (déjà) trop vieux pour être recruté? "On pense peut-être qu'on va s'endormir sur notre ordinateur", regrette Christine

Christine, 58 ans, est à la recherche d'un emploi depuis 5 ans. Et pourtant, malgré ses efforts, les refus s'enchaînent selon elle. La Bruxelloise estime que son âge est le principal obstacle à son recrutement. "Ça m'exaspère", souffle-t-elle via le bouton orange Alertez-nous.

Christine a 58 ans. En 2017, suite au décès de son employeur, elle se retrouve sans travail. "Je m'attendais à retrouver vite un emploi", se souvient-elle. Mais depuis 5 ans, la recherche d'emploi rythme ses journées. En vain. "J'envoie entre 10 et 20 CV par jour. Par email et parfois aussi par courrier", nous confie-t-elle. Et malgré cela, le résultat est toujours le même. Pas ou peu de réponses, assure-t-elle. "Quand on daigne me répondre, c'est souvent pour me dire que j'ai 58 ans. On pense peut-être qu'on va s'endormir sur notre ordinateur", déplore-t-elle via le bouton orange Alertez-nous.

Je reçois toujours la même réponse, enfin quand il y en a une

Déterminée à regagner le chemin du travail, elle nous explique s'être procuré des syllabus afin d'apprendre le langage médical et ainsi de postuler dans des secrétariats d'hôpitaux. "Je reçois toujours la même réponse. Enfin, quand il y en a une... On me dit 'Oui, il y a des compétences intéressantes. Mais que vu mon âge, je ne pourrai pas être assez proactive. Or, je ne me trouve pas encore dans un état grabataire", souffle-t-elle.

Cette Bruxelloise passe près de deux heures par jour à scruter les offres et à y répondre. Elle s'intéresse à de nombreux domaines avec une certaine préférence pour les jobs proposant une dimension sociale. "J'aime les emplois où il faut être à l'écoute", explique-t-elle. La quinquagénaire propose ses services partout, même dernièrement à la prison de Haren. Mais lorsqu’elle reçoit une réponse, elle est toujours négative. "Je ne reçois même pas de proposition d'entretien", souffle-t-elle.

Aujourd'hui, elle regrette ne pouvoir défendre sa candidature et montrer aux employeurs qu'elle est pleine de motivation. Inscrite au chômage, le retour au travail présente aussi bien un besoin social et personnel que financier. "J'ai toujours fait en sorte de ne pas lâcher prise", assure-t-elle. Taux d'emploi des Belges de 55-64 ans: 55%

Cette expérience se constate clairement dans les chiffres. En Belgique, le taux d’emploi des 20-54 ans est de 76%. Mais il est de 55% pour les Belges de 55 à 64 ans. Notre pays fait partie des pires élèves européens, bien loin de l’Allemagne et des pays nordiques notamment. Il y a beaucoup d'a priori d'employeurs sur l'engagement des travailleurs plus âgés. Sébastien Delfosse, directeur de Manpower Belgique, le remarque. "Il y a effectivement beaucoup d'a priori d'employeurs sur l'engagement des travailleurs plus âgés, d'une part sur leurs capacités de gérer les nouvelles technologies ou d'être à jour sur les nouvelles façons de travailler. Et d'autre part, sur le coût que peut représenter un travailleur âgé", explique-t-il. Activer tous les travailleurs qui sont en âge de travailler La Belgique doit pourtant répondre à deux problématiques majeures: d'ici 2030, le taux d'emploi doit atteindre 80% et il faut faire face à une importante pénurie de main d'œuvre dans plusieurs secteurs. "Quand on voit la pénurie de main d'œuvre, nous n'aurons pas d'autres choix que d'activer tous les travailleurs qui sont en âge de travailler et probablement parfois de faire plus d'efforts de formations pour leur permettre de retrouver un emploi là où il y a encore de la demande et des besoins structurels", estime Sébastien Delfosse. Avant d'ajouter : "Les formations tout au long de la vie pour éviter que l'on ait des travailleurs âgés qui sortent du marché du travail sans avoir les compétences requises pour pouvoir retrouver facilement un emploi sur un autre secteur. Je pense que le gouvernement peut également travailler sur les réorientations de carrière vers d'autres secteurs et des formations de ce type-là. Mais il y a aussi tout un travail. Nous devons changer la perception sur le marché du travail et dans la société. Nous allons tous devoir travailler plus longtemps et nous devons tous avoir un accès à l'emploi plus longtemps".