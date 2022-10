Importante fuite de gaz près de la gare de Charleroi: "Un bruit infernal et un trou béant"

"Que se passe-t-il au niveau des travaux à la gare de Charleroi sud ? Un bruit infernal et un trou béant où une sorte de vent, du gaz ?", se demande David ce mercredi après-midi via notre bouton orange Alertez-nous. "Des policiers, pompiers et ambulance sont présents. L’accès y est fermé", précise quelques minutes plus tard Sara.

Une importante fuite de gaz s'est produite vers 15h dans la zone de travaux sur les quais de la Sambre, à côté de la gare des bus TEC. C'est une conduite de gaz qui a été percée par un engin de chantier. Les témoins ont pu apercevoir une colonne de gaz s'échapper et entendre un bruit assourdissant.

Les pompiers et la police ont été déployés rapidement sur place. Un périmètre de sécurité a également été dressé et les bâtiments voisins ont été évacués par mesure de précaution. Le trafic ferroviaire a également été interrompu.

Vers 15h30, la conduite de gaz a pu être colmatée et le périmètre a été levé.