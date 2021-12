INSOLITE: à Cuesmes, ce magasin familial n'ouvre que 2 mois par an pour les fêtes de Noël

À Cuesmes, dans le Hainaut, une entreprise familiale a été lancée il y a 29 ans, et le succès est toujours au rendez-vous. Il faut dire que le concept est original : un magasin éphémère entièrement consacré à Noël et qui n'ouvre donc que deux mois par an.

Chez les Naizi, Noël est une histoire de famille. Jean et sa femme ont lancé un magasin entièrement consacré à cette fête il y a 29 ans. Aujourd'hui c'est leur petite dernière qui a repris les rênes de l'entreprise. "Delphine, elle est née dedans", raconte Jean Naizy. "Comme c'était la dernière, elle a vécu dans le berceau, avec les guirlandes, les boules, elle jouait avec. Elle en a cassé, également."

Depuis 3 ans, c'est Delphine qui est la patronne de ce magasin près de Mons. Mais ses parents continuent à travailler avec elle au quotidien. "On va pas la laisser toute seule !", s'exclame son père. "Comme on aime bien Noël, on vient lui donner un gros coup de main." Pour Delphine, "les clients ont aussi l'habitude" de côtoyer ses parents. "Ils font partie des murs. S'ils viennent, c'est pour l'ambiance, mais aussi pour voir mes parents."

L'ambiance familiale fait du bien aux clients, particulièrement en cette période de crise sanitaire. "Vous sentez la chaleur familiale quand vous rentrez dans le magasin", commente un client. "Ici, on n'est pas un numéro", confirme un autre. "Et ça fait plaisir."

Le magasin n'ouvre que deux mois par an, mais toute l'année Delphine et ses parents parcourent les foires, dénichent les nouveautés et préparent cette période, la plus belle à leurs yeux.