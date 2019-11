Josianne est portée disparue depuis qu'elle a quitté son domicile à Mons: l'avez-vous vue?

Le samedi 9 novembre 2019 vers 12h00, Josianne DESTRAIT, une femme âgée de 66 ans, a quitté son domicile situé avenue Wilson à Mons. Depuis, elle ne s’est plus manifestée.

Mme Destrait est de corpulence mince et mesure 1m70. Elle a les yeux bleus et les cheveux blonds coupés au carré. Au moment de sa disparition, elle portait un jean bleu foncé, un blouson brun et des bottillons noirs.

Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu