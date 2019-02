Kimberley, 21 ans, décède dans un accident à Solre-Saint-Géry: ses parents ont été témoins de la tragédie

Vendredi dernier, Kimberley, 21 ans perdait la vie dans un accident de voiture à Solre-Saint-Géry, dans la commune de Beaumont. La jeune femme circulait dans une voiture, accompagnée de son compagnon et d’un couple d’amis. Ils se trouvaient sur la chaussée de Chimay à hauteur du carrefour formé avec le chemin de Falin quand soudainement, un semi-remorque avait percuté l'arrière du véhicule. La collision avait été particulièrement violente. Kimberley, 21 ans, qui se trouvait sur la banquette arrière était décédée des suites de ses blessures.

Quelques jours après ce drame, nos confrères de Sudpresse ont recueilli le témoignage des parents de la jeune femme. Ces derniers ont tout vu de l'accident: leur véhicule précédait celui de Kimberley au moment du drame. Toute la famille rentrait de France où elle était allée effectuer quelques achats.





Une hémorragie interne et un traumatisme crânien



Dévasté, Fabrice, le père de la jeune femme, revient sur ce tragique événement. "Après nous être assurés que la route était dégagée, nous nous sommes engagés. Mon beau-fils, qui me suivait, a fait de même : il s’est arrêté, a regardé puis a redémarré. Malheureusement, un camion a surgi en haut de la côte. Son conducteur a tenté de freiner, puis s’est déporté vers la gauche, percutant l’arrière de la voiture de mon beau-fils", témoigne-t-il. Sudpresse rapporte que le véhicule a été "projeté avec une extrême brutalité contre la façade". Pendant une demi-heure, les secours ont tenté de réanimer Kimberley qui a finit par succomber à une hémorragie interne et un traumatisme crânien.

Témoins directs de l’accident, les parents de la jeune femme se remémorent péniblement les faits. "On s’est bien sûr immédiatement précipité vers la voiture. Il y avait du sang partout… On a tout de suite vu que l’état de Kimberley était grave… ", explique Fabrice. L’amie qui se trouvait aux côtés de Kimberley au moment des faits a été gravement blessée. "Des côtes cassées et le sternum fracturé", nous indiquaient les pompiers de Beaumont, vendredi dernier.

Sudpresse rapporte que les tests d’alcoolémie se sont révélés négatifs sur les deux conducteurs des véhicules. "L’examen du tachygraphe livrera peut-être des éléments utiles à l’enquête, comme la vitesse du camion", précisent nos confrères.