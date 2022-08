Le parc Legoland s'installe officiellement sur l'ancien site de Caterpillar à Gosselies

C'est officiel : Legoland va bien s'implanter sur l'ancien site de Caterpillar à Gosselies. Une conférence de presse confirme le projet ce mardi matin, en présence notamment du ministre-président de la Région wallonne Elio di Rupo. Le site Caterpillar avait fermé en septembre 2016. Depuis, plusieurs projets avaient été annoncés sans jamais aboutir.

© JC - Une réplique de lieux belges mythiques en Lego a été montée pour l'occasion

En mars dernier, la poursuite du projet Legoland était déjà confirmée, malgré le retard provoqué par la crise sanitaire. L'implantation du parc Legoland sur l'ancien site de Caterpillar "reste le projet prioritaire", avait alors affirmé le ministre wallon de l'Économie, Willy Borsus (MR). Le groupe Merlin, propriétaire de Legoland avait confirmé son intérêt pour le site, et était en discussion avec la Région.





L'un des plus gros investissements en Wallonie depuis 10 ans

Ce parc sera le 14ème parc Legoland dans le monde. Si le projet aboutit, il s'agirait du deuxième plus gros investissements en Wallonie de ces 10 dernières années.



© JC

Les travaux devraient se dérouler en deux temps, et occuper la quasi totalité de l'ancien site de Caterpillar. Certains bâtiments seront maintenus, notamment les bureaux. Le projet devrait coûter entre 370 et 400 millions d'euros. La Région sera partenaire à 50% de la société qui détiendra l'infrastructure. Le parc Legoland, lui, devrait créer plus de 1.000 nouveaux emplois.

Le parc devrait ouvrir en 2027.

© JC - Signature officielle en présence de la presse