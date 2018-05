Le plan communal d'urgence maintenu jusqu'à jeudi soir à Dour: "Il pleut, le tonnerre a grondé, je peux vous dire que la population a levé les yeux vers le ciel avec beaucoup d’inquiétude"

Le plan communal d'urgence déclenché en fin de journée mardi à Dour à la suite des intempéries est maintenu jusque jeudi soir au moins, car de fortes pluies sont encore annoncées. "Ici, il pleut, le tonnerre a grondé cet après-midi, je peux vous dire que la population a levé les yeux vers le ciel avec beaucoup d’inquiétude, sachant qu’ils ont déjà passé une nuit blanche et que l’institut royal météorologique prévoit cette fois une alerte orange", commente notre journaliste Aurélie Henneton sur place



Les eaux se sont chargées de terre provenant des champs environnants et des coulées de boue ont été déversées dans certains quartiers de Dour ainsi que les villages de Blaugies et Wihéries. Les pompiers ont mis tout en œuvre pour nettoyer les zones concernées. Des containeurs ont été installés. "Ils font partie de ce plan d’urgence. Ils se sont remplis toute la journée à une vitesse folle. 500 sacs de sable ont été distribués à la population. Ce plan communal d’urgence permet également de mettre en alerte les services de secours, les pompiers qui ont dû, hier soir, faire appel à d’autres casernes, ainsi que la protection civile qui peut être mise en alerte beaucoup plus rapidement", commente encore otre journaliste.