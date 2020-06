Pour éviter le plexiglas, cette entreprise de Charleroi crée des vitres de protection en verre (vidéo)

Le plexiglas commence à manquer sur le marché. Pour faire ses courses en toute sécurité, cette entreprise de pare-brise propose des vitres en verre. "Un peu plus chères que les produits de base en plexiglas, explique Geneviève Lallouet, responsable qualité et test. Mais j'ai regardé, on est à peu près dans les mêmes eaux pour des produits équivalents en surface et avec un pied fourni. Franchement, on est très concurrentiel."

Le verre est plus résistant aux griffes, plus rigide. Il ne jaunit pas avec le temps. Le plexiglas a aussi d’autres inconvénients… Très polluant à la production, son recyclage est peu intéressant.