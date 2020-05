Déconfinement - Ruée chez Action ce matin à Gosselies de clients avec des courses "urgentes" (vidéo)

La deuxième étape du programme de déconfinement progressif de la Belgique démarre aujourd'hui. Les rues seront, sans doute, plus animées, que d'habitude puisque les magasins peuvent rouvrir. À 8h15, une vingtaine de clients patientaient déjà devant les portes du magasin Action à Gosselies, Chacun ayant des achats qu'il juge assez urgents. C'est le cas d'un monsieur venu pour son chien: "Il me faut des alèses pour mon chien. Heureusement, j'en avais quelques unes de réserve. Ce sont des alèses qu'on met par terre pour la nuit pour que mon chien puisse faire son petit pipi. On en vend ailleurs mais elles sont plus chères", détaille cet homme.

"Même si la file est longue, je prend patience", relativise ce monsieur. "Je suis prioritaire dans les magasins alimentaires. Je suis allé voir le garde pour voir s'il laissait passer les seniors, mais apparemment, ici, ils n'ont pas reçu les mêmes instructions", déplore le client.

DÉCONFINEMENT - La 2e phase EN DIRECT: les dernières infos