Déconfinement - La 2e phase EN DIRECT: les magasins rouvrent, grève ce matin à la STIB

Le coronavirus en Belgique a entraîné un confinement, aux répercussions économiques importantes, pour limiter la propagation du coronavirus. Depuis début mai, le déconfinement a commencé. Ce lundi 11 mai est marqué par la réouverture des magasins. Consultez en temps réel l'actualité de cette journée particulière.

La deuxième étape du programme de déconfinement progressif de la Belgique démarre aujourd'hui. Les rues seront, sans doute, plus animées, que d'habitude puisque les magasins peuvent rouvrir. Seuls les cafés et restaurants ainsi que les commerces qui nécessitent un contact proche avec le public, comme par exemple les salons de beauté, les coiffeurs, ou encore les complexes fitness ou sportifs, resteront portes closes. Pour les autres, des règles de bon sens (voir plus bas), sont à respecter, pour éviter que la maladie ne se propage.

LE DIRECT

Mouvement de grève de chauffeurs de la STIB à Bruxelles

Aucun bus de la STIB ne sortirait du dépôt Jacques Brel à Bruxelles. Il en irait de même pour les trams à Ixelles. La STIB confirme sur sa page Twitter un réseau de bus fortement perturbé, une fréquente réduite des trams. Par contre, le métro circule normalement.

Le personnel en arrêt de travail ferait valoir son "droit de retrait". Le "droit de retrait" est un droit pour tout travailleur à quitter son poste en cas de "danger grave et imminent" – sans crainte d’être licencié. Il n'a jamais été utilisé dans l'histoire de la Belgique (En savoir plus sur le droit de retrait). Il y a quelques jours, il avait été évoqué par le président du syndicat FGTB qui estimait qu'il était prématuré de faire intervenir un tel droit.

RÈGLES À RESPECTER DANS LES MAGASINS

- Tous comme pour les commerces qui sont déjà ouverts, un seul client pourra être accueilli par 10 mètres carrés.

- La durée maximum dans le magasin sera de trente minutes.

- Il est fortement conseillé que les clients portent une protection qui protège le nez et la bouche dans le magasin.

- Il faudra respecter la distanciation sociale.

- L'employeur est également responsable de la santé et de la sécurité de ses travailleurs. Il fera tout pour que cette sécurité puisse être garantie.

- Il est aussi essentiel que ces réouvertures n’entraînent pas d’effet de foule, raison pour laquelle il faudra faire ses courses seul. S'il y a beaucoup de monde dans la rue ou dans le centre commercial, il est demandé de faire preuve de bon sens et de revenir à un autre moment.

- Une exception sera faite pour un enfant de moins de 18 ans qui pourra être accompagné d’un parent, et évidemment les personnes nécessitant du soutien.

- Il est recommandé de se rendre dans les commerces situés dans une ville ou une commune proche de son domicile, ou de son lieu de travail.

- Il faut donner la priorité aux personnes âgées de plus de 65 ans, aux personnes moins mobiles, et au personnel de soins de santé.