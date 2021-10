Un bouquiniste carolo se sépare de 8.000 livres pour faire de la place dans son magasin

Un bouquiniste carolo, Etienne Grandchamps, se sépare de quelque 8.000 livres pour faire de la place sur les étagères de son magasin. Des milliers d’ouvrages devraient être ainsi être mis dans des caisses à la disposition gratuite des passants et des lecteurs.

"La Fafouille", situé dans le passage de la bourse dans le centre-ville de Charleroi, est une librairie de livres anciens et de seconde main. Elle existe depuis 1985 et est bien connue à Charleroi. La boutique contient plus de 50.000 livres, elle commence donc à manquer de place... C'est la raison pour laquelle Etienne Grandchamps souhaite se débarrasser de plusieurs milliers de livres.

La volonté du bouquiniste et de son épouse est de se séparer d'anciens ouvrages, parfois acquis il y a 25 ou 30 ans, pour pouvoir renouveler leurs collections. Parmi les livres figurent des ouvrages pour enfants, d'autres datant du 19e siècle ou encore des livres d'histoire régionale. Les livres se trouvent dans des caisses à l'extérieur de son magasin ou dans un caddie.

Depuis une semaine, il a eu plus de 300 demandes provenant d'école et même de l'étranger, comme de l'Afrique. Habituellement, le libraire donne parfois des livres dont il souhaite se débarrasser mais c'est la première fois qu'il en donne autant.