Un métro déraille à Charleroi: la circulation perturbée

Un métro a déraillé sans faire de blessé ce lundi matin à Charleroi. Selon la directrice marketing, Véronique Benoît, "le métro n'est pas du tout couché, il est debout, mais à la suite d'un probable problème technique, une roue centrale a déraillé".

L'incident n'a fait aucun blessé. Il y a néanmoins des problèmes de circulation. "Les métros M2 et M3 continuent de circuler sans trop de souci jusqu'à la Villette, décrit Véronique Benoît. Ensuite, ils rebroussent chemin et repartent vers Gosselies ou Anderlues. Le M4 qui va vers Gilly fonctionne jusqu'à Thirou puis rebrousse chemin vers Gilly". Vers 12h30 aucun métro ne circulait entre les stations Beaux-Arts et Waterloo.

Les agents sont encore en train d'intervenir à cet endroit. L'heure de remise en circulation n'est pas connue pour l'instant.