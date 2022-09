Une première en Wallonie: un service infirmier de garde de nuit lancé dans 3 zones tests

Si, en pleine nuit, vous avez besoin d'un changement de pansement ou d'une injection, il existe désormais une solution rapide sans faire appel à une ambulance ou à un médecin de garde: un service infirmier de garde de nuit. Son objectif est de soulager les secours.



Il a été lancé jeudi dans trois zones tests qui sont Binche, Mons et La Louvière. C'est une première en Wallonie.



Le service est actif de 20 h à 6 h. "Quand on doit faire appel au médecin traitant, ce n'est pas toujours possible. Le médecin de garde, c'est encore moins possible", explique Christiane, épouse d'un patient. "Là, le soin est fait tout de suite. On ne doit pas appeler l'ambulance. C'est plus rapide", ajoute-t-elle.





L'appel téléphonique au service de garde arrive au centre d'appels des secours. C'est lui qui enverra l'infirmier.



"Peu importe, celui qui a besoin appellera le dispatching et selon la demande, ça sera dispatché vers des ambulances, des pompiers ou bien maintenant les infirmiers", détaille Cyril, infirmier et responsable du consortium infirmier du cœur du Hainaut. Ce dernier intervient désormais de jour et de nuit.





"Ce sont tous les soins urgents non-palliatifs. Ça peut être une chute ou des injections en urgence", précise Julien Urbain, infirmier et responsable du consortium infirmier du cœur du Hainaut.







Trois infirmiers sont de garde chaque nuit. 50 volontaires ont répondu à l'appel des autorités wallonnes de la santé par cette phase de test qui se termine en décembre. Après analyse, le système pourrait être élargi à toute la Wallonie.





Le numéro du service de garde est le 065/47.53.88 (Binche - Mons - La Louvière)