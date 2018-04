Une voiture finit sur le toit suite à une collision sur la N587 entre Châtelineau et Fleurus: 5 blessés, dont deux graves

Un accident impliquant une voiture et une camionnette est survenu, ce samedi après-midi, à Fleurus. Percutée, l'Opel Corsa à bord de laquelle se trouvaient 5 personnes a fini sa course sur le toit. Les cinq occupants ont été transportés en milieu hospitalier.



La collision est survenue vers 13h00 au carrefour entre la Nationale 587 et la rue de Soleilmont, à la frontière entre Fleurus et Châtelineau (Châtelet), indiquent les services de secours. Selon les premiers éléments, le conducteur de la camionnette s'était arrêté au stop de la rue de Soleilmont pour s'engager sur la nationale. Il n'a semble-t-il pas aperçu l'Opel Corsa arrivant à sa gauche et qui l'a percuté au flanc.

Les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est sont descendus sur les lieux et ont désincarcéré les cinq occupants de la voiture, coincés dans l'habitacle. Blessés à des degrés divers (dont deux plus sérieusement), les victimes ont été transportées à l'hôpital. La police locale de la zone Brunau (Fleurus - Pont-à-Celles - Les Bons Villers) s'est chargée du constat d'usage et d'instaurer un système de circulation en alternance.