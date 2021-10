Joachim est porté disparu à Engis: l'avez-vous vu?

Entre le vendredi 15 octobre (22h00) et le samedi 16 octobre 2021 (04h00), Joachim LEBEDEW, un homme âgé de 74 ans, a quitté son domicile situé rue Vinâve à Engis. Depuis, il ne s’est plus manifesté.

Joachim mesure entre 1m60 et 1m65, est de corpulence normale et a le crâne rasé. Au moment de sa disparition, il portait un pantalon beige, une veste mi-longue jaune fluorescent, des bottes vertes en caoutchouc et une casquette. Joachim personne peut paraître confuse.

Témoignages

Si vous avez vu Joachim LEBEDEW ou si vous connaissez l'endroit où il se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro gratuit 0800 30300.

Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu.

Nous diffusons cet avis de recherche à la demande du parquet de Liège.