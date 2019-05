Procès Valentin: une épidémie de rougeole inquiète la cour d'assises

Le procès des assassins présumés de Valentin suspendu devant les Assises de Liège, pour cause d'épidémie de rougeole. Un des accusés pourrait être contaminé

Le procès des cinq accusés de l'assassinat de Valentin Vermeesch devant la cour d'assises de Liège pourrait être suspendu en raison d'un risque de propagation de la rougeole. Un médecin légiste doit être désigné pour évaluer le risque de contamination. La cour rédige un arrêt pour officialiser différentes formalités liées au report du procès et le prononcera vers 11h00.

Le procès devait reprendre lundi avec les dernières auditions des témoins de moralité de deux accusés. Mais en début de matinée, les avocats ont été convoqués par la présidente Catherine Urbain, confrontée à un problème médical qui touche un ou plusieurs accusés.

"À la suite des informations reçues de la prison de Lantin, il existe un risque de contagion de la rougeole", a indiqué la présidente en début d'audience.





Tout un quartier de la prison de Lantin en quarantaine

Tout un quartier de la prison de Lantin a été mis en quarantaine en raison de la propagation dans ce quartier de la rougeole, une maladie contagieuse. Un des accusés proviendrait de ce quartier et en aurait été extrait malgré l'état de quarantaine. La cour a été confrontée à un risque important de contagion parmi les accusés qui ont été transférés dans le même fourgon cellulaire.

À leur arrivée au palais de justice, les accusés n'ont pas été sortis du fourgon. Si un des accusés devait être touché par la maladie, il existe un risque de propagation aux gardiens, aux policiers, aux avocats ainsi qu'à tous les intervenants du procès, dont le jury où siège une femme enceinte.





"En principe, tout le monde est vacciné"

Les accusés n'ont pas comparu en début d'audience, représentés par leurs avocats pour permettre à la cour de procéder aux formalités de report du procès. L'avocate générale Pascale Schils a requis la désignation d'un médecin légiste. "En principe, tout le monde est vacciné et le risque de contamination est limité. Le médecin sera chargé de donner son avis sur la probabilité de contagion. Il est important de savoir si on peut poursuivre le procès et sous quelles conditions", a requis le ministère public.

La présidente Catherine Urbain s'est aussi adressée à la jurée enceinte. "Si vous souhaitez poursuivre le procès avec nous, ce qui est votre droit, nous solliciterons de votre part une décharge médicale de votre médecin", l'a-t-elle informée.

La cour rédige un arrêt et pourrait prendre la décision de reporter le procès d'une dizaine de jours. L'arrêt sera prononcé vers 11h00.

Valentin Vermeesch, un Hutois âgé de 18 ans souffrant d'un léger handicap mental, avait été tué la nuit du 26 au 27 mars 2017 à Statte (Huy). Il avait subi une très longue scène de violences et de tortures avant d'être précipité dans la Meuse, où il s'était noyé, les mains attachées dans le dos.