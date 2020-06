Le producteur Ensival Moret Belgium basé près de Verviers annonce une restructuration: 155 emplois menacés

Ensival Moret Belgium, producteur de pompes industrielles situé à Thimister près de Verviers, a annoncé jeudi son intention de réorganiser ses activités. La réorganisation pourrait entraîner la perte de 155 emplois sur un total de 205.



"L'entreprise entend adapter ses structures face aux bouleversements dans les marchés du pétrole et du gaz tout en créant un centre technologique afin de maintenir certaines activités et une cinquantaine d'emplois sur le site", explique Ensival Moret Belgium.

La surcapacité qui règne dans notre secteur nous touche de plein fouet

"Nous travaillons depuis des années dans un marché particulièrement difficile et la surcapacité qui règne dans notre secteur d'activités nous touche de plein fouet", a déclaré Claude Jacqmin, administrateur délégué de Ensival Moret Belgium. "Malgré les nombreux efforts consentis dans le passé pour renforcer l'activité et nonobstant un soutien financier important du groupe Sulzer, nous devons faire face à des pertes opérationnelles significatives et croissantes qui mettent en péril l'avenir de l'entreprise".

Ensival Moret Belgium produit et assure la maintenance d'une grande variété de pompes industrielles dans un large éventail d'applications, notamment pour l'industrie du gaz et du pétrole. La société fait partie depuis 2017 du groupe Sulzer spécialisé dans les solutions de pompage, de séparation et d'application des fluides.