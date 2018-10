Liège: un forain à qui deux ouvriers coupent la route se défoule sur leur camionnette

Un forain âgé de 37 ans a été condamné mardi par le tribunal correctionnel de Liège à une peine de 80 heures de travail et à une amende après avoir commis des faits de destruction de véhicule et de menaces envers deux ouvriers. Mécontent d'une manœuvre réalisée par deux ouvriers dans une camionnette, le prévenu avait détruit une partie de leur véhicule.

Les faits s'étaient déroulés le 14 mars 2017 sur l'autoroute entre Ans et Soumagne. Deux ouvriers qui se déplaçaient dans la camionnette d'une firme de travaux avaient fait une manœuvre qui leur avait permis de s'imposer dans la file d'un embouteillage. Mécontent de cette manœuvre, le conducteur à qui ils avaient coupé la trajectoire avait proféré des insultes après être sorti une première fois de son véhicule.

Dans la circulation au ralenti, il avait encore fait quelques manœuvres d'intimidation à l'égard des ouvriers. Il était sorti une seconde fois de son véhicule pour s'emparer d'une barre de fer et avait alors détruit le rétroviseur et le pare-brise du véhicule. Les ouvriers avaient été menacés et, pour se défendre, ils avaient aspergé le prévenu avec un extincteur à poudre.

Le prévenu a été condamné pour ces faits à une peine de 80 heures de travail (ou 8 mois de prison en cas d'inexécution) et à une amende de 400 euros avec sursis. Le prévenu devra aussi indemniser l'ensemble des dégâts occasionnés.