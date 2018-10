Un cauchemar sans fin pour Infrabel et les navetteurs liégeois: encore un vol de câble (700 mètres!) ce matin

C'est probablement une seule et même bande selon Infrabel, le gestionnaire du réseau ferroviaire belge. Et elle a encore agi cette nuit en région liégeoise, comme toujours. Un vol de câble a, une nouvelle fois, été commis, cette fois sur la ligne 40 entre Liège-Guillemins et Maastricht à hauteur de Visé, entraînant une interruption de la circulation. La police qui a déclaré récemment faire de cette affaire sa priorité numéro un, n'est visiblement toujours pas parvenue à mettre hors d'état de nuire les malfrats en provenance d'Europe de l'est (voir notre interview d'Infrabel ci-dessous) qui semblent narguer nos forces de l'ordre. La situation est rétablie depuis 7h ce matin. La circulation a repris.