Un motard grièvement blessé après un accident avec une voiture à Sprimont

Un motard a été percuté vendredi matin par une voiture à Sprimont (province de Liège), indique la zone de police Secova.



Le motard, un Verviétois âgé de 37 ans, a été grièvement blessé aux bras et aux jambes. Ses jours seraient en danger. L'accident s'est produit vers 07h45 au pied du Thier des Forges, au croisement entre la Nationale 62 et la Nationale 673 à Sprimont. Une voiture qui descendait le Thier des Forges et qui a voulu tourner à gauche pour reprendre le Ry de Mosbeux a coupé la route au motard qui venait de face. Le conducteur du véhicule s'est vu retirer immédiatement son permis de conduire. Il a expliqué avoir été ébloui par le soleil.