Fernelmont: production de masques pour sourds et malentendants

Des masques uniques en tissu et plastique confortables sont produits dans une entreprise de travail adapté, Entranam, située à Noville-les-Bois (Fernelmont). L’agence wallonne pour une vie de qualité (AViQ) à en a commandé 10.000 de ces masques à visière. Les personnes sourdes et malentendantes pourront bientôt profiter de ces masques adaptés. Pour eux, cette période est très compliquée. Car avec le masque, ils ne savent plus lire sur les lèvres de leurs interlocuteurs.

Avec cette commande, l'entreprise est débordée. 15 travailleurs sur les 230 de l'entreprise sont occupés. Entranam en produit environ 350 par jour.

Ces masques sont réutilisables une trentaine de fois (après lavage). Ils seront distribués ce mois-ci aux professionnels des services en lien avec des personnes pratiquant la langue des signes.