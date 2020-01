Trois pompiers victimes d'un retour de flamme sur une intervention à Senzeilles: "Il y a eu plus de peur que de mal"

Les pompiers de la zone de secours "Dinaphi" ont été appelés vers 8h20 ce matin pour un incendie de bâtiment à Senzeilles, en province de Namur. Les secours des postes de Philippeville, Couvin et Cerfontaine ont été déclenchés. En arrivant sur place, les pompiers ont constaté que l'embrasement était généralisé au niveau du rez-de chaussée.

Trois pompiers l'ont échappé belle. "Le premier binôme d'attaque est directement rentré dans le bâtiment, a très vite progressé et s'est retrouvé au premier étage. Le feu a repris un peu derrière eux dans une pièce adjacente, et la chaleur est vite remontée, c'est pour ça qu'on a vite évacué le personnel via des échelles à coulisses par l'étage", explique Philippe Manzy, lieutenant de la Zone de secours "Dinaphi" (Philippeville), au micro RTL INFO de Benjamin Martinet.

Heureusement, les pompiers ne sont pas blessés. "Ils ont quand même eu un fort coup de chaleur au niveau du retour de flamme qu'il y a eu au rez-de-chaussée, mais ils ont continué le travail, et il y a eu plus de peur que de mal", ajoute le lieutenant.