Un véhicule de pompiers prend feu à Florennes: l'incendie s'est propagé à un champ

Loïc a appuyé sur notre bouton orange Alertez-nous pour nous prévenir: "Il y a un feu dans un champ à côté du circuit de Mettet", nous a-t-il écrit ce lundi en début d'après-midi.



Nous avons contacté la zone de pompiers de Val de Sambre. Le colonel Marc Gilbert confirme. "Il y a effectivement un incendie dans un champ près du circuit de Mettet, mais il a lieu sur la commune de Florennes. C'est donc la zone Dinaphi qui est en charge", a-t-il indiqué. "Il s'avère que le véhicule d'un officier de la zone Dinaphi a eu des problèmes de moteur. Le véhicule a pris feu, et (l'incendie) s'est propagé à un champ à proximité. L'officier n'est pas blessé mais nous sommes donc venus en renfort. Nous connaissons des problèmes d'effectifs, mais on s'aide toujours les uns les autres", a précisé le colonel.



La zone Dinaphi a donc été victime d'une défectuosité sur son propre matériel. Luc Pigneur, directeur logistique de la zone Dinaphi, en a dit plus à l'agence Belga. "Nos hommes se rendaient en mission mais leur véhicule a eu un problème technique et a pris feu vers 14h00 juste en face du circuit de Mettet, sur le territoire de Florennes. Ils ont directement appelé des renforts pour éteindre l'incendie mais le feu a eu le temps de se propager au champ qui se trouvait à coté de la route", explique-t-il.



Les pompiers sont venus à bout des flammes à 15h49, a indiqué le colonel Marc Gilbert, qui a envoyé plusieurs véhicules sur place pour venir en aide à la zone Dinaphi. "La voiture est détruite mais il n'y a pas de blessé et seul un hectare du champ a été touché par le feu grâce à une intervention rapide", a-t-il ajouté.