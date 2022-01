"Entre le passage du scan et l'activation du code, il y a eu 6 minutes": la cliente de Catherine reçoit une amende de 25€ alors qu'elle avait payé son parking

Catherine travaille à domicile: lorsque ses clients viennent la voir, elle leur fournit un code pour un ticket de parking visiteur. Il y a peu, une de ses clientes a eu une mauvaise surprise: elle a reçu une redevance malgré l'activation de son code parking. Quelle est la limite de temps entre votre stationnement et l'enregistrement de votre code? Quels sont les recours contre une redevance injustifiée? Et pourquoi existe-t-il des différences tarifaires entre les différentes communes bruxelloises?

Catherine, 58 ans, habite Schaerbeek. Elle est coach en business et en alimentation. Parfois elle se déplace chez ses clients mais souvent, ce sont eux qui viennent à elle. Alors, Catherine achète régulièrement des cartes de parking de 24h pour ses visiteurs. Ces tickets coûtent chacun 5€, c'est un coût important pour la coach mais elle n'a pas le choix si elle veut éviter que ses clients ne paient une amende de 25€. Cependant, en décembre dernier, une des clientes de Catherine a reçu une amende alors qu'elle avait validé un code de carte pour visiteur. "Mon invitée s'était garée à plus ou moins 50 mètres de chez moi. Elle avait des sacs donc elle a pris son temps pour sortir. Entre le passage de la scan-car et l'activation du code parking, il y a eu 6 minutes", nous explique Catherine.

6 minutes, c'est déjà trop

Dès que son invitée a reçu l'amende, Catherine a contacté avec parking.brussels (le nom officiel de l'organisme qui gère les parkings à Bruxelles) par mail et par téléphone. Mais les réponses se font attendre: "Au téléphone on en avait pour environ une heure et demi d'attente. Pour les mails c'est à peu près un mois ; j'ai envoyé mon mail le 6 décembre et j'ai obtenu une réponse le 7 janvier. Par contre la redevance, on la reçoit quinze jours après le délit et quinze jours plus tard on reçoit le rappel." Quand Catherine parvient enfin à joindre la société, c'est pour s'entendre dire que sa cliente doit payer car parking.brussels applique une tolérance zéro.

Nous appliquons une tolérance de 3 minutes

Ou plutôt, une tolérance trois... En effet, comme nous l'explique Pierre Vassart, responsable de la communication de parking.brussels, 6 minutes c'est déjà trop: "Nous appliquons une tolérance de 3 minutes entre l'enregistrement et le stationnement. On conseille généralement aux riverains de transmettre les codes à leurs invités avant qu'ils n'arrivent pour qu'ils puissent l'activer dès leur arrivée sur place."

"Chaque commune décide des zones et des tarifs"

Catherine nous a aussi fait part de son incompréhension face aux différences de prix d'une commune à l'autre: "J'ai arrêté de donner des cours chez moi parce que je devais acheter un ticket visiteur par élève. Comme il y en avait 10 par cours, je payais 50€, soit le prix du cours pour une personne. Par contre à Etterbeek, c'est 10€ pour 52 cartes."

Ici, ce n'est pas parking.brussels qui est à blâmer. "Les communes sont autonomes. Chaque commune décide des zones et des tarifs. Cette autonomie communale est garantie par la constitution", explique Pierre Vassart. Cependant, parking.brussels peut faire quelques suggestions: "Nous pouvons conseiller la ministre de la mobilité sur base des grilles tarifaires des grandes villes. La ministre peut ensuite conseiller les communes sur les prix à appliquer, mais la décision finale revient aux communes."

Un heureux dénouement

Catherine et son invitée ont finalement obtenu gain de cause: "J'ai discuté avec d'autres personnes qui habitent Schaerbeek et avec la commune. Ils m'ont conseillé de demander la photo prise par la scan-car. Si on voit sur la photo que vous êtes encore dans la voiture ou que vous déchargez la voiture, vous pouvez faire valoir que vous ne pouviez pas prendre un ticket à ce moment-là."

Quand on réclame la photo, la redevance est directement annulée

Dès que Catherine a demandé à obtenir la photo, la personne avec qui elle avait pris contact lui a annoncé que la redevance était annulée. Ce volte-face a surpris la coach: "Je trouve ça quand même bizarre que quand on réclame la photo, la redevance est directement annulée."

Pierre Vassart avance une explication: "Il est possible que quelqu'un du service client ait personnellement apprécié la photo et qu'il ait décidé de supprimer la redevance."

Dans tous les cas, la cliente de Catherine, qui avait déjà payé sa redevance, sera remboursée.