"Je suis choquée": Janine reçoit un certificat de vaccination '3e dose' alors qu'elle a annulé son rendez-vous, que s’est-il passé?

"J’ai dû reporter mon rendez-vous pour la 3e dose de vaccin. Je reçois néanmoins cette semaine un document EU Digital Covid Certificat (...) Je suis choquée", nous écrit Janine via le bouton orange Alertez-nous.

Janine, âgée de 79 ans, a toujours considéré la vaccination comme une étape essentielle pour retrouver une vie normale. "Je souhaite me faire vacciner car je ne veux pas être recalée dans un hôpital, je n’ai pas envie qu’on prenne moins soin de moi", nous raconte-t-elle. Une fois la troisième dose de vaccin autorisée pour les personnes âgées, elle n’a pas hésité à prendre directement rendez-vous au centre du Stade Gaston Reiff à Braine-l’Alleud, un endroit proche de chez elle. Il était programmé le 12 novembre à 14h30. La veille de ce jour tant attendu, elle se rend compte être dans l’impossibilité de s’y rendre et finit par l’annuler.

Malgré l'annulation, un courrier arrive

Quelques jours après, elle décide de retéléphoner à l’Agence pour une Vie de Qualité (AVIQ) afin de prendre un autre rendez-vous. Malheureusement, aucune date ne peut lui être attribuée. "Les employés ne parvenaient pas à me donner ce rendez-vous car ils avaient des problèmes informatiques", explique Janine. Ce même jour, elle reçoit un certificat de vaccination par courrier, indiquant qu’elle a bien reçu sa 3e dose. Interloquée, elle recontacte par téléphone l’AVIQ pour demander la raison de cet envoi. "Ils me disent que j’ai reçu ma 3e dose ! Mais ce n’est pas le cas vu que j’ai annulé mon rendez-vous. Ils m’ont entendu râler au téléphone bien évidemment", nous raconte-t-elle.

Je pense à tous les sceptiques. Ça ajoute encore de l’eau à leur moulin

Cette erreur du centre de vaccination ne laisse pas cette habitante de Braine-l’Alleud indifférente. "Je suis choquée, alors que l’on nous demande d’être de plus en plus rigoureux. Je ne suis probablement pas la seule personne dans ce cas. Je trouve que c’est vraiment un manque de sérieux", s’écrit-elle. Toujours respectueuse des règles mises en place pour lutter contre la Covid-19, elle craint que ce type de manquement ne viennent renforcer les arguments des plus réticents à la vaccination. "Je pense à tous les sceptiques. Ça ajoute encore de l’eau à leur moulin", nous dit-elle inquiète.

Des erreurs d'encodage possibles mais pas fréquentes

Mais comment cette erreur a-t-elle pu se produire ? Contactée, l’Agence pour une Vie de Qualité (AVIQ) l’admet, des erreurs d’encodage sont possibles. "Le vaccinateur, probablement sur base des rendez-vous pris, a surement dû confondre la vaccination d’une personne venue ce jour-là avec les données de cette personne absente", confirme Sarah de Pril, porte-parole de l’AVIQ. Selon cette dernière, ce type d’erreurs ne se produit pas régulièrement. "Sur 15 400 requêtes, un doublon d’encodage a été rapporté 1% de fois. Ce double encodage n’entraine toutefois pas systématiquement un certificat valide", explique-t-elle. "D’autres données entrent en jeu pour délivrer le certificat, comme notamment le délai entre les doses", ajoute-t-elle. De fait, lorsque vous avez moins de 65 ans, il faut attendre 14 jours après la 3ème dose de vaccin pour recevoir ce certificat. Si vous avez plus de 65 ans, il n’y a toutefois aucune période d’attente. Par ailleurs, la 3ème dose, qualifiée de dose "booster", pourrait devenir nécessaire pour garder ce certificat sanitaire valide. Des discussions sont en cours au niveau européen.

En cas de données incorrectes, vous pouvez vous rendre à l’adresse suivante https://requete-vaccination.aviq.be et compléter le formulaire en ligne. L’AVIQ prendra contact avec le vaccinateur afin de vérifier vos données et corriger les éventuelles erreurs.

Comme nous vous en parlions il y a quelques semaines, vous pouvez obtenir ce certificat en vous connectant à l'application CovidSafeBe. Il est également possible de recevoir ce certificat par la poste en contactant le call center de la vaccination au 0800/45.019.