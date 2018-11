Après la pluie, un spectacle splendide: "Magnifique ciel au coucher du soleil"

La météo nous a plongés dans la grisaille avec l'abondante pluie de ces derniers jours. Dès ce mardi, les météorologues prévoient des éclaircies entrecoupées de nuages, avant un retour plus franc du soleil par la suite.



Comme pour nous mettre un peu de baume au coeur après la pluie, la nature nous a gratifiés d'un splendide spectacle ce lundi soir. Houda, une habitante d'Anderlecht, l'a immortalisé et nous a envoyé un sympathique message via le bouton orange Alertez-nous: "Magnifique ciel au coucher du soleil".





Sanaa a vu notre publication sur Instagram alors qu'elle est en Thaïlande. Elle a aussi tenu à partager la scène magique à laquelle elle a assisté il y a quelques heures là-bas:





Et après Houda et Sanaa, c'est au tour de Christiane de nous envoyer sa photo du ciel prise à Waterloo: "Flamboyant ce soir", commente-t-elle.





Daniel nous a également transmis son cliché pris à La Louvière: "Joli coucher de soleil au-dessus du stade".





C'est ensuite au tour d'Alain, de Châtelineau, de nous envoyer sa photo:





Abdel nous a envoyé sa photo prise du côté du quartier Schuman à Bruxelles:





"Voici un beau ciel en feu sur Goutroux", nous a écrit Christelle:





Depuis notre RTL House située à Schaerbeek, nous avons également pu admirer ce paysage de feu.







Vous aussi vous avez des images à partager? Envoyez-les nous via notre bouton orange Alertez-nous.