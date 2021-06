Bouffioulx: l'avenue Paul Pastur à nouveau inondée ce matin (vidéo)

Les fortes pluies de cette nuit ont à nouveau provoqué l'inondation d'une partie de l'avenue Paul Pastur à Bouffioulx dans la commune de Châtelet. Jeudi déjà, les eaux avaient monté. Ces inondations se sont déjà produites dans le passé, nous a informé un habitant qui nous a fait parvenir une vidéo via le bouton orange Alertez-nous. Il s'agit de l'eau d'un ruisseau (voir carte Google ci-dessous) qui charrie des déchets végétaux (branches des bois environnants) et ceux-ci finissent par boucher l'endroit où le ruisseau s'engouffre dans les canalisations souterraines. Selon une personne de la commune que nous avons pu joindre, aucune solution durable n'a encore pu être trouvée. Le problème ne serait pas simple car impliquant des niveaux de pouvoir communal et régional.