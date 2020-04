Coronavirus en Belgique: le moustique peut-il transmettre la maladie?

De très nombreuses questions concernant le coronavirus nous sont posées via le bouton orange Alertez-nous. Parmi celles-ci, des interrogations sur les modes de transmission de la maladie et des inquiétudes concernant les moustiques. Pas de panique: ces insectes ne peuvent pas transmettre le covid-19.

Vous êtes nombreux à nous faire parvenir cette question, via le bouton orange Alertez-nous. "Est-ce possible de se faire contaminer par un moustique porteur du sang d'un contaminé?", nous demande, par exemple, Enes, un habitant de Koekelberg en région bruxelloise. Cette question, nous l'avions déjà posée à l'infectiologue Yves Van Laethem. Mais comme elle revient régulièrement, tout comme les moustiques se font également plus nombreux avec le retour des beaux jours, nous avons choisi de publier cet article histoire de tordre le cou une bonne fois pour toute à cette idée.

"On peut considérer que le passage par le sang est nul ou tout à fait négligeable"

"Le passage du virus dans le sang, on ne peut pas dire avec certitude qu'il n'existe pas du tout, mais s'il existe, il est très peu important. On peut considérer que le passage par le sang est nul ou tout à fait négligeable", nous répète l'infectiologue du CHU Saint-Pierre à Bruxelles. C'est d'ailleurs pour cette raison que la transfusion sanguine et donc les dons de sang, ne sont pas un problème.

"Le moustique ne va pas aller inhaler votre haleine ou attraper votre salive au vol"

Par ailleurs, pour toutes les autres infections respiratoires, les insectes n'ont jamais joué aucun rôle: "On ne voit pas comment ce virus pourrait être transmis par les moustiques, alors que la voie de transmission, c'est ce qui sort de notre bouche. Le moustique ne va pas aller inhaler votre haleine ou attraper votre salive au vol. Il n'y a aucune raison de penser à une transmission par le sang, et donc par le moustique", rassure l'infectiologue.

"Il n'y a pas de moustique adapté ni au corona ni à la grippe"

D'autres personnes, comme Christian, de Liège, citent les exemples de la transmission de maladies telles que la malaria, la dengue ou encore le chikungunya, transmises, on le rappelle, par des espèces de moustiques qui ne sont pas installées chez nous. Il n'y a pas lieu de faire de comparaison, puisque ces virus-là circulent dans l'organisme par le sang essentiellement. "On a ici des charges virales importantes dans le sang, qui sont transmises par les moustiques. Ce sont des maladies qui se sont adaptés au moustique. Et par définition, il n'y a pas de moustique adapté ni au corona ni à la grippe, qui sont des virus respiratoires".

