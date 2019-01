Denise, victime de la fausse page Facebook de RTL Belgium promettant un voyage à Disneyland: "On joue avec le rêve des enfants"

Cette mère de famille n'avait pas encore lu notre article préventif publié lors des fêtes, elle est tombée dans le piège. Elle perd une vingtaine d'euros, mais c'est surtout la déception de ses enfants qui la touche…

On vous en parlait il y a quelques jours: durant les fêtes, des escrocs ont créé une fausse page Facebook au nom de RTL Belgium (ça arrive hélas fréquemment), et y ont diffusé un concours via SMS pour de prétendues vacances à Disneyland Paris.

Bien ficelée (RTL propose réellement des concours Disneyland pendant les vacances), l'arnaque a fait quelques victimes, comme nous l'expliquions dans cet article que Denise n'avait, malheureusement pour elle, pas vu. Elle est donc une nouvelle victime, et tient à partager son expérience via le bouton orange Alertez-nous.

C'est vendredi matin que tout a commencé. "Via Facebook, j'ai vu que des amis avaient aimé la page. J'ai même demandé à une amie si elle avait joué, et elle m'a dit qu'elle n'avait pas encore eu le temps mais qu'elle comptait le faire", nous a raconté cette mère de famille.

La procédure est bien celle décrite dans notre article. "Il est indiqué qu'il faut aimer la page, ce que j'ai fait. Ensuite, on doit mettre un commentaire, et j'ai indiqué 'Fait', pour confirmer".

C'est alors que les escrocs passent à la vitesse supérieure.





"J'ai reçu environ 15 SMS"

"Ils m'ont contacté directement par message privé. Ils m'ont dit que j'avais gagné, et que pour recevoir mes billets, je devais envoyer un certain code à un certain numéro, via SMS au 3053".

Denise envoie un premier SMS, et elle est piégée, malgré que "ils disaient que les SMS étaient pris en charge par des sponsors". Elle reçoit alors plusieurs SMS en retour, "environ 15". Des messages reçus payants (oui, c'est encore possible en 2018), bien entendu.

Par message privé, on lui demande de renvoyer un nouveau code, mais entre-temps, "j'ai vu sur Facebook via une amie que c'était une arnaque, et qu'il y avait un article qui en parlait". Denise communique notre publication à l'arnaqueur via message privé, et celui-ci la bloque immédiatement.

Parallèlement, notre mère de famille est alertée d'une dépense importante via son opérateur. "Je peux accéder à ma facture en ligne, et j'ai vu qu'il y avait déjà pour 20 euros partis à cause de ces SMS reçus. Mon opérateur à qui j'ai immédiatement téléphoné a bloqué le numéro, mais il m'a dit qu'il ne pouvait rien faire pour un quelconque remboursement".





Ses enfants sont touchés

Denise, aujourd'hui, est amère. "Financièrement, déjà, on ne s'attend jamais à avoir 20€ de facture supplémentaire pour des SMS". Mais ce qui l'attriste le plus, c'est la peine de ses enfants.

"J'étais persuadée d'avoir gagné, c'était écrit sur la page. Je avais donc dit à mes enfants qu'on partait à Disneyland, je pensais qu'il fallait juste envoyer des codes et remplir un formulaire pour recevoir les billets".

Des enfants qui sont donc très déçus. "Mes loustics sont pénalisés ! On joue avec le rêve des gens et des enfants !", conclut-elle.

Pour de plus amples informations (Que faire si on est victime ? Comment reconnaitre une page officielle ?) à propos de l'arnaque à laquelle est mêlée bien malgré elle l'entreprise RTL Belgium, relisez notre avertissement.