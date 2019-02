Huguette victime d'un nouveau genre d'arnaque à Jette, par des jeunes filles: voici leur méthode

Soyez vigilants si des inconnus vous interpellent et prétendent avoir eu un malaise ! Il s'agit d'un nouveau type d'arnaque.... Une technique pour s'introduire ensuite chez vous et ensuite vous voler. Plusieurs cas ont été signalés ces dernières semaines. Et c'est ce qu'a vécu Huguette.

Le 23 janvier dernier, Huguette, de Jette, quitte la banque et rentre chez elle. Elle est suivie par deux jeunes filles. "L'une d'elles s'étale carrément sur mon trottoir, elle prend son pied dans mon paillasson. Je lui réponds qu'il y a assez de place pour rester assise. Elle me dit alors 'Je souffre, je souffre' au niveau pied", nous a expliqué la dame âgée.

Elle invite alors les deux adolescentes chez elle pour leur donner à boire et les aider. Elle dépose son sac dans le hall d'entrée. "La jeune blessée était dans mon fauteuil, et l'autre dans un autre fauteuil. A un moment, l'une d'elle me demande si j'ai des toilettes". Huguette lui indique le chemin, referme la porte et "oublie qu'elle a laissé son sac dans le hall".

C'est sans doute à ce moment-là qu'une des filles s'est emparée des cartes de banque. Le compte épargne d'Huguette est vidé. C'est un vol avec ruse.

Notre témoin n'en revient pas. "Le dossier est parti, il faut attendre, mais en général, ces gens-là sont insolvables. Je compte plutôt sur l'assurance de la banque".

Du côté de la police, on déplore 44 vols de ce type l'an dernier dans ce quartier. Elle peut difficilement agir. "Ce sont des jeunes des pays de l'Est. Il est certain qu'il y a des bandes organisées qui sont derrière, mais ce n'est pas évident de les prendre en flagrant délit", a expliqué Johan Berckmans, commissaire de la zone Bruxelles-Ouest. "On a quelques identités, mais il faut encore que les personnes âgées puissent les reconnaître".