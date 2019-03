Un père, supporter du Standard enfumé avec son fils: il estime qu'il faudrait interdire la cigarette dans les stades

Vendredi soir, le Standard de Liège a fait match nul (1-1) contre l'Excelsior Mouscron à Sclessin. Dans le stade, pour supporter les Rouches, se trouvaient un père et son fils de 7 ans qui profitaient de places offertes par un ami. Le spectacle a été terni selon lui par plusieurs personnes qui fumaient, et pas seulement du tabac, autour d'eux. Considérant un stade de football comme un lieu public, il se demande pourquoi on interdit pas de fumer dans les tribunes. "Pendant le match j'ai vraiment été énervé car autour alors que j'étais dans une tribune calme, les gens fumaient cigarettes sur cigarettes et parfois je sentais aussi l'odeur du cannabis. J'essayais de protéger mon fils de ses fumées", rapporte-t-il.

"Alors que maintenant on interdit de fumer sur les lieux de travail ainsi que dans les lieux publics, cela ne s'applique pas au stade de football. Pourquoi la loi ne s'applique pas à ce genre d'endroit ? Si je veux aller voir un match de football avec mon fils je dois me résigner à ce qu'il se trouve dans un milieu nocif", regrette-t-il.