"Attaque au couteau à la station Schuman vers 17h45, police envoyée", nous écrit Jean via le bouton orange Alertez-nous. "Ma fille était dans le métro à Schumann, il y a eu un mouvement de foule avec des personnes qui hurlaient de les aider et d'autres se faisaient marcher dessus. Il y a plusieurs combis de police qui arrivaient. Elle a fui et ne sait pas ce qui s'est passé", indique de son côté Sylvie. "Homme armé d'un couteau à la gare de Bruxelles-Schuman qui menace tout ce qui bouge", nous informe encore Justine.