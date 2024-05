157.000 Belges ont attrapé une infection à l'hôpital l'an dernier: comment expliquer ces chiffres?

En tout, l'an dernier, 157.000 belges ont contracté une infection à l'hôpital. Le Centre européen de prévention et de contrôle a comparé les chiffres de 31 pays européens. La Belgique fait moins bien que ses voisins européens.

Chaque jour, ils sont des milliers à franchir les portes des hôpitaux. Autant d'opportunités pour les microbes et les bactéries de s'infiltrer. "Ce sont des gens qui n'avaient rien et en sortant de l'hôpital qui étaient malades", déplore ce patient liégeois. "Je suis très prudente, j'ai un masque et tout ce qui est faut dans mon sac pour désinfecter les mains, je n'embrasse personne", raconte une autre visiteuse.

Les infections de l'hiver