"C’était très émotionnel" : la direction s’exprime après l’annonce de restructuration chez Dreamland et Dreambaby

Colruyt group a annoncé avoir l'intention de restructurer Dreamland et Dreambaby. La nouvelle a été annoncée aux syndicats lors d'un conseil d'entreprise extraordinaire ce mercredi matin. "La mise en oeuvre de ce plan aura un impact sur l'emploi, avec l'application de la loi Renault en matière de licenciement collectif", indique le groupe dans un communiqué. "L'intention de restructuration pourrait toucher 192 des collaborateurs et impliquerait également l'intention de fermer un nombre limité de magasins, 1 magasin Dreamland et 5 magasins Dreambaby."