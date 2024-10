Élections américaines: Trump de retour sur les lieux de sa tentative d'assassinat… accompagné d'une personnalité

"Je n'abandonnerai jamais, ne plierai jamais, ne me briserai jamais", a déclaré l'ex-président des États-Unis et candidat républicain à la prochaine élection présidentielle devant plusieurs milliers de personnes, dont l'homme le plus riche du monde et propriétaire du réseau social X (ex-Twitter), Elon Musk, l'un de ses plus importants soutiens.

Il a également dénoncé ceux qu'il désigne comme "les ennemis de l'intérieur, bien plus dangereux que ceux de l'extérieur". "Ces huit dernières années, ceux qui veulent nous arrêter m'ont calomnié, ont tenté de me destituer, m'ont poursuivi en justice, ont essayé de m'enlever des bulletins de vote et, qui sait, même peut-être tenté de me tuer. Mais je n'ai jamais cessé de me battre pour vous et je ne cesserai jamais", a assuré l'ex-président à ses supporters, bien plus nombreux que lors du premier meeting organisé à Butler.

Beaucoup étaient vêtus d'un t-shirt reprenant l'image de l'ancien président juste après la tentative d'assassinat, d'autres avaient l'oreille couverte.

"Un combat qu'il ne faut pas perdre"

Invité à venir s'exprimer sur scène par M. Trump, le milliardaire Elon Musk a présenté l'élection américaine comme "un combat qu'il ne faut pas perdre", craignant qu'il ne s'agisse, dans le cas contraire, "de la dernière élection, c'est ma prédiction". "Le président Trump doit l'emporter, pour préserver la Constitution et la démocratie", a insisté Elon Musk.