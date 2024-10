Voici vos plus belles photos du ciel ce matin, mais s'agit-il d'aurores boréales?

"Finalement, l'éjection de masse coronale qui aurait provoqué l'orage géomagnétique est passée plus ou moins à côté de la Terre". Il est donc peu probable qu'il y ait des "aurores boréales à basse altitude", explique Linus Head, chercheur en astrophysique à l'ULiège.

Ce dernier l'affirme : "Malheureusement pour moi, ce ne sont que des photos du lever du soleil".

"Il me semble que les images ont été prises tôt ce matin. Or, pour voir les aurores, il faut faire ça plutôt en pleine nuit", ajoute-t-il. D'autant plus que dans ce cas-ci, le ciel a pris une teinte orangée alors qu'avec des aurores boréales, "on verrait plus de vert que de rouge".

"On entre dans une période de haute activité solaire, donc il y a de fortes chances qu'on voie de vraies aurores en Belgique bientôt", a-t-il conclu.