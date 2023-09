50 artistes de 17 nationalités rassemblés pour Kurios, le nouveau spectacle du Cirque du Soleil, à Bruxelles jusqu’au 5 novembre. Derrière la magie proposée sous le chapiteau, il y a des heures d'entraînement et de travail. Nos équipes ont pu se glisser en coulisse pour en savoir plus sur cette préparation physique et sur les athlètes qui font le show.