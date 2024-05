La circulation est compliquée avec le retour des vacances: voici l'état de nos routes ce dimanche soir

Le soleil généreux durant ce long week-end de l'Ascension a attiré la grande foule sur les sites touristiques du pays. Enormément de touristes francophones sont allés à la mer, où ou on a enregistré une fréquentation record : 550.000 touristes d'un jour et plus de 700.000 nuitées. Autant dire que les retours sur les routes s'annoncent assez compliqués ce soir, et encore plus aux alentours du chantier du carrefour Léonard.

On compte, vers 19h, près de 140 kilomètres de files au total.