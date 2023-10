De 47 à 37 euros pour mon panier de courses classiques: voici comment faire facilement des économies au supermarché

Face à la perte de pouvoir d’achat, le moindre centime économisé est le bienvenu, et ça commence dans notre caddie. Avec de nombreuses astuces à mettre en place pour des courses moins chères. On a testé vos solutions. 47 euros pour mon panier de courses classiques, avec de la nourriture et des produits d’hygiène et d’entretien, c’est un peu trop cher à mon goût. On a recommencé ces mêmes courses mais en essayant de réduire la note finale. Premier réflexe : préparer un plan d’attaque, en repérant en amont les promotions qui peuvent m’intéresser. De retour dans le supermarché, je sais déjà vers quoi me diriger. Ici, je peux même sélectionner le produit d’une grande marque, moins cher en réduction que le produit distributeur. Hors promotion, privilégier les marques distributeurs reste une affaire rentable. Par exemple, un produit de marque nationale me coûte 4,99 euros alors que le même d’une marque distributeur est à 2,39 euros, je fais déjà une belle économie (2,60 euros en moins). Il y aura une dif